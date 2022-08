Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Roma: "Sicuramente iniziamo con una squadra che vuole vincere lo scudetto, straordinaria, con un grande mister. Ma noi ci siamo attrezzati bene, recuperato un paio di giocatori e c'è una bolgia di tifosi. Spero che la squadra possa dare spettacolo, quello spettacolo che permetta alle famiglie di venire allo stadio. Piatek? Non lo so, vediamo, abbiamo puntato tanti giocatori. Siamo stati molto attivi negli ultimi giorni, vediamo come vanno le trattative".