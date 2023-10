Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa presentando il nuovo tecnico Pippo Inzaghi e citando anche l'uscente Paulo Sousa:



"Ringrazio Sousa per il lavoro svolto. Lui si era proposto al Napoli, delegittimando me e la squadra. Forse a giugno dovevamo fare altre scelte".