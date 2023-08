Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Roma dando anche indizi sul mercato.



"Abbiamo inserito due giocatori di grande valore come Legowski e Martegani, abbiamo inserito anche due attaccanti con nomi difficili da pronunciare e si sapranno far valere in campo. Siamo stati confortati dai dati che ci hanno detto che erano dei giovani con margini di crescita importanti e hanno alle spalle un giocatore straordinario come Dia. La squadra è fatta, stiamo trattando un'ala importante in queste ore. Puntiamo ad una salvezza tranquilla"