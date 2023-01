Nel corso della conferenza stampa odierna, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino si è soffermato anche sul mercato:



"E' compito del direttore sportivo che, senza dubbio, ha pensato a qualcosa. Noi abbiamo una squadra forte, da valorizzare. C'è qualche calciatore che non ha fatto lo scatto di personalità. O viene uno forte o è meglio non prendere nessuno. Serve gente che rinforzi immediatamente la rosa, non per fare il gregario. La rosa è già forte così. Avete visto Nicolussi Caviglia e Ochoa? Abbiamo preso due gioielli in due reparti diversi, dobbiamo seguire questa strada ritrovando lo spirito interno e la convinzione che porta poi a fare bene".