Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato così sul ritorno di Nicola in panchina: "A Bergamo è stata una partita terribile, un'imbarcata che ci ha lasciato l'amaro in bocca - ha detto a Dazn - i giocatori non erano concentrati ed è tutto da dimenticare. L'allenatore chiaramente è stato il primo indiziato per dare discontinuità, ma dopo un paio di giorni ci siamo sentiti e ha rivoluto in tutti i modi la fiducia. So che nel calcio è strano, ma sono sicuro che affidando la panchina a Nicola possiamo giocarcela di nuovo con tutte le squadre, come fatto a inizio campionato".