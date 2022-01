Daniele Iervolino è pronto a inaugurare la sua era alla Salernitana. Il neo presidente dei granata, scelto dai trustee, ha concesso una lunga intervista a TuttoSalernitana.com: le sue dichiarazioni.



SPINTA SALVEZZA - "La spinta della tifoseria è il propellente necessario a portare a compimento questa avvincente corsa per la salvezza. Sono rimasto sorpreso e lusingato dalla calorosissima accoglienza riservatami".



MERCATO: FABIANI O UN NUOVO DIRIGENTE - "Nei prossimi giorni valuteremo le soluzioni migliorative da apportare. Il mercato di gennaio è difficile e costoso e per questo vanno operate scelte giuste e opportune. Decideremo a breve chi saranno gli attori che guideranno il nuovo corso".



PROGETTO - "Il progetto salernitana non può essere legato solo al pianeta calcio, ma deve avere una vocazione inclusiva e costituire un hub reticolare dove le eccellenze del territorio si confrontino e si adoperino per offrire ai giovani opportunità di lavoro, di benessere e di crescita culturale e civile".



COLANTUONO - "Lasciamo lavorare proseguire con serenità l'operato degli addetti ai lavori. A stretto giro opereremo le necessarie integrazioni e/o sostituzioni".



'ATALANTA DEL SUD' - "Credo che Salerno sia una città che debba aspirare ad avere una squadra di calcio che rientra tra le prime 10 del campionato della massima serie. Atalanta e Sassuolo sono due splendidi esempi di una programmazione riuscita e di come un sano calcio di provincia possa assurgere a livelli sulla carta inimmaginabili. cercheremo di fare lo stesso per la US Salernitana 1919".