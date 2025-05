Salernitana, il Collegio di Garanzia respinge il ricorso cautelare sui playout di Serie B: udienza il 10 giugno

Getty Images

Il club campano, martedì 20 maggio, aveva annunciato tramite comunicato stampa battaglia legale e la decisione di ricorrere all'organismo del CONI. Il tutto dopo il caos che ha investito il campionato cadetto per le note vicende che hanno coinvolto il Brescia e rischiano di ridisegnare la classifica, con la retrocessione delle Rondinelle, la salvezza del Frosinone e la Sampdoria ai playout proprio contro la Salernitana.Come riferisce Calcio e Finanza, tuttavia, il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso in quanto "non appaiono sussistere i presupposti dedotti dalla parte ricorrente per l’accoglimento dell’istanza cautelare".

Nella nota ufficiale pubblicata, si legge: "Ritenuto che la controversia deve, pertanto, essere trattata assicurando il pieno contraddittorio fra tutte le parti e, per l’effetto, la piena conoscenza del merito della stessa; ritenuto, altresì, che sussistono motivi per la spedita trattazione del ricorso; considerata la possibilità di discutere il giudizio nella prossima sezione di udienze, che si terrà dinanzi alla prima sezione, il 10 giugno alle 12.30, rigetta il ricorso".