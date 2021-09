Il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani si è espresso sulla vicenda relativa al tesseramento di Cedric Gondo, che ha suscitato le attenzioni della Procura della FIGC dopo il suo svincolo dalla Lazio. Queste le parole del dirigente granata a Telecolore: "Abbiamo fatto una richiesta di tesseramento alla Lega dopo aver avuto un confronto con i trustee e con il dottor Marchetti, aspettiamo il visto di esecutività. Abbiamo visto che era un'operazione che si poteva fare perché non andava in contrasto con le normative dei trustee. Il calciatore è a tutti gli effetti svincolato e non ha rapporti con nessuna società. Non dovrebbero esserci problemi. Rispettiamo comunque quella che sarà la decisione della Lega e della FIGC".