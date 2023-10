Nella conferenza stampa di presentazione da neo allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi ha parlato anche di Boulaye Dia: "Per me è una prima punta, ma può giocare anche assieme a un'altra punta o trequartista. È un calciatore che va recuperato, ci deve fare 15 gol altrimenti non portiamo a casa le penne".