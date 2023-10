Danilo Iervolino è indagato per concorso in corruzione aggravata dalla Procura di Napoli. Il pubblico ministero Henry John Woodcock ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Salernitana e altre sei persone. Come si legge sul Corriere della Sera, l'udienza preliminare si terrà il prossimo venerdì 24 novembre.



La vicenda risale al 2018, quando il patronato EncalInpal si divise parzialmente in due patronati: Encal-Cisal e Inpal. Un'operazione realizzata, secondo l'accusa, esclusivamente per consentire a entrambi gli enti di mantenere lo status di patronato e continuare così a usufruire delle sovvenzioni pubbliche e di altri benefici, che sarebbe invece andati persi in caso di scissione totale.



Il segretario generale Cisal, Francesco Cavallaro avrebbe corrotto il segretario generale del ministero del Lavoro, Concetta Ferrari. In cambio del favore Cavallaro avrebbe offerto l'assunzione del figlio di Ferrari come docente all'Università telematica Pegaso, all'epoca dei fatti di proprietà di Iervolino. Pegaso e il ministero del Lavoro sono parti offese.