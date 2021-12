La Salernitana ha a disposizione fino al 31 dicembre per trovare un acquirente sennò sarà esclusa dalla Serie A. Il Mattino riporta che il prezzo di vendita per la società campana è sceso a 15 milioni, di altri 5 rispetto ai 20 richiesti prima della scadenza prefissata dalla Federcalcio lo 15 dicembre. Vendere una società in tre giorni è praticamente impossibile, allora sarà possibile evitare l'esclusione con una pec di avvenuta accettazione, da parte del trustee, di un'offerta presentata prima del nella giornata del 31 dicembre. Al momento sono tre i soggetti interessati all'acquisizione del club campano ma è noto solamente il nome Francesco Agnello seguito da un cordata di impreditori.