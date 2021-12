Paolo Bertoli, uno dei due trustee della Salernitana, parla dopo l'assemblea di Lega Serie A che ha votato all'unanimità una deroga per il club campano, che non trova acquirenti: "La Lega ha chiesto alla FIGC di esprimersi sulla possibilità di avere una proroga se non ci fosse la vendita entro il 31 dicembre. All’unanimità i presidenti hanno espresso la volontà di mantenere la squadra nella competizione, mi sembra un punto molto bello da parte delle altre società. Dire qualcosa ai tifosi? Ce la stiamo mettendo tutta, stiamo cercando di dargli soddisfazione perché se lo meritano".



Vendere una società di calcio non è una cosa semplice, il tempo era veramente poco. Se ci fosse il desiderio di allungare le tempistiche questo darebbe ossigeno per fare una bella operazione. Noi ci sentiamo debitori verso i tifosi, dobbiamo dare conto a loro e alla squadra. Il tema era di far sì che ci fosse una proroga, che credo sia la soluzione più giusta se non dovesse esserci la vendita entro il 31 dicembre. Una cosa che mi sembra molto difficile perché i tempi adesso sono davvero ristretti. Bisogna sapere fin da subito cosa succederebbe alla fine del campionato sia nel caso in cui la Salernitana si salvi sia che non si salvi. Dare un po’ di certezze, mi sembra giusto non lasciare più le cose nel limbo".