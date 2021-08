Castori non c'è, per un'emergenza famigliare e allora ai microfoni di Dazn tocca al vice Riccardo Bocchini commentare la sconfitta della Salernitana contro la Roma.



L'1-0 CI HA DISUNITI - “È normale che quando vai a cercare di ribaltare anche un gol solo che contro una Roma con questa qualità e capacità di tagliare le linee diventa tutto più difficile. Sul primo gol ci siamo fatti sorprendere, per quanto concedere un tiro alla Roma possa starci. Abbiamo fatto un buon primo tempo, eravamo carichi e concentrati nella ripresa perché consci del primo tempo fatto. Poi quando vai sotto ti devi sbilanciare un po’, prendi il 2-0 e diventa tutto più difficile. Abbiamo avuto un’occasione importante con Bonazzoli ma non siamo riusciti a concretizzare".



TURBOLENTO - "La prestazione c’è stata, capiremo cosa abbiamo sbagliato. È stato anche un periodo turbolento, sappiamo che è difficile, ma questo deve darci la carica per le prossime partite”.



MERCATO - “Noi abbiamo bisogno soprattutto a livello numerico di completare una rosa che viene da un periodo in cui abbiamo avuto le nostre difficoltà che partono da un ritardo dovuto alla questione societaria. Poi diversi giocatori sono andati via, quindi ora dobbiamo riempire le caselle, abbiamo bisogno di rinforzi in tutti i reparti, oggi era ancora più difficile perché abbiamo avuto diverse assenze. La società ha cercato di operare nella direzione stabilita tra noi e i dirigenti”.