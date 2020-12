. La Salernitana si avvicina alle ultime due partite dell'anno, contro Venezia il 27 dicembre e Monza il 30 dicembre, da prima della classe, con un punto in più dell'Empoli. Una sorpresa sulla carta, visto che a inizio stagione non era una delle favorite alla promozione diretta, non per quello che ha fatto vedere sul campo. Fin qui ha vinto più di tutti, 8 volte, e ha perso solo due delle 14 partite giocate, contro Brescia e Spal,quest'estate tornato a Salerno dopo undici anni.Per capire cos'è la Salernitana oggi basta ascoltare le parole dell'ex guida del Carpi, ​che con oltre 450 vanta il maggior numero di presenze in categoria:Non mi aspettavo un inizio di stagione così. I rigoristi sono Tutino e Djuric perché almeno così diamo meno possibilità agli avversari di studiarci. Il gruppo è la vera forza di questa squadra: non ci sono gelosie e tutti si stimano".La rosa è un mix di profili esperti e giocatori in rampa di lancioattaccante arrivato in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dal Napoli, che dopo le parentesi luci e ombre a Verona ed Empoli è tornato ad esprimersi sui livelli di Cosenza (10 gol nella stagione 2018-19).. Dai suoi gol passa la voglia di A della Salernitana, quella A che manca da oltre 20 anni.