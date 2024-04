Salernitana in Serie B, Sabatini: 'Provo vergogna e senso di colpa'

L'amarezza regna sovrana a Salerno dopo l'addio alla Serie A.non si dà pace. "".La pesante sconfitta incassata sul campo del Frosinone nella 34esima giornata di campionato (3-0), ha condannato laalla, con quattro giornate d'anticipo.Un verdetto che era solo atteso e inevitabile ormai da diverse settimane per la squadra guidata da Stefano Colantuono, ma questo non allevia il dispiacere della piazza campana.Soprattutto quella di chi la squadra l'ha guidata come Walter Sabatini, direttore generale del club, che attraverso il proprio profilo Instagram ha espresso tutta la propria tristezza per questo fallimento sportivo, che costringe la Salernitana a ripartire dalla B.

- "Già ieri sera, con il maturare del risultato a Frosinone, un dolore lancinante si è fatto strada dentro di me e oggi si ripropone puntuale, condiviso certamente con il popolo salernitano, anche se oggi sta declinando in qualcosa se possibile peggiore,. Maledico gli incidenti che mi hanno tenuto lontano da Salerno dove avrei potuto e dovuto accompagnare calciatori e allenatori in questo terribile percorso, Salerno però ripartirà in virtù dell’impatto emotivo che i salernitani sapranno creare per sostenere la squadra che sarà".