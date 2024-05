Salernitana in vendita: due offerte dagli Usa

23 minuti fa



La Salernitana è in vendita. Secondo quanto raccolto da Tuttosport l’entusiasmo del patron Danilo Iervolino è drasticamente calato rispetto a due anni e mezzo fa, a questo si aggiunge un certo malumore per l'impossibilità di cambiare la governance del calcio italiano. Da qui la scelta di ascoltare offerte. Il club campano, che quest'anno retrocederà in Serie B, non sarà svenduto, quindi se ci sarà una cessione, questa sarà portata a termine solamente al prezzo che la proprietà ritiene giusto.



Le offerte sarebbero già arrivate e, al momento, sono due quelle ritenute più interessanti ed entrambe arrivano dagli Stati Uniti. Da una parte ci sarebbe un imprenditore di origini italiane, e dall’altra un fondo in cui andrebbero anche capitali italiani. Il tempo, però, non gioca a favore di Iervolino che se ha veramente deciso di separarsi dalla Salernitana lo deve fare a breve giro di posta, così da permettere alla nuova proprietà di costruire una nuova era granata che punti subito alla promozione in Serie A.