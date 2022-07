La Salernitana ha incontrato nel corso della giornata di oggi gli agenti di Caleb Okoli, difensore centrale tornato all'Atalanta dal prestito alla Cremonese. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis sta lavorando per strappare il centrale italiano alla formazione bergamasca in prestito e battere la concorrenza proprio della Cremonese che vorrebbe riaverlo con sé per la Serie A.