Salernitana: incontro per Boateng, via vai in difesa, che sta succedendo

Come riporta Sky Sport la Salernitana è in chiusura per Jerome Boateng, ex Bayern e Lione. Il club di Iervolino è attivissimo sul mercato e con le ormai possibili prossime partenze di Lovato al Torino e di Daniliuc al Salisburgo, potrebbe concretizzare l’acquisto del tedesco, attualmente svincolato.



I DETTAGLI - Si legge che è previsto per oggi pomeriggio un incontro con l’agente del calciatore per trovare l’intesa definitiva. Potrebbe essere quindi questo il grande colpo del mercato della Salernitana per risollevare il club dall’attuale situazione di classifica (ultimi con 12 punti). I campani sono impegnati questa sera nel delicato match contro la Roma, in caso di vittoria si avvicinerebbero sensibilmente all’Udinese attualmente quartultimo. Inzaghi e tutto l’ambiente sperano di avere Boateng presto a disposizione per continuare la rincorsa. Inoltre i granata continuano a lavorare anche per la cessione di Botheim, ci sono stati infatti nuovi contatti per sbloccare la sua partenza direzione Malmo. Verosimilmente quindi è lecito aspettarsi anche altri movimenti in entrata sul fronte offensivo, in attesa del ritorno di Boulaye Dia.