Ore di riflessione in casa Salernitana, dove Paulo Sousa è sempre più lontano dalla panchina granata.e al momento la direzione nella quale si sta andando è quella del cambio d'allenatore. Se il presidente Iervolino dovesse decidere di puntare su Inzaghi, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di domani.- Per Sousa potrebbe essere decisivo l'inizio di stagione tutto in salita, in particolare l'ultima sconfitta per 0-3 contro il Monza: era il terzo ko consecutivo, il quarto nelle ultime cinque giornate. Da inizio campionato i granata non hanno ancora mai vinto, in otto partite hanno totalizzato tre pareggi e cinque sconfitte e sono penultimi davanti al Cagliari. Inoltre,: la società non ha gradito che il tecnico parlasse con altri club nonostante il contratto in essere, e anche dopo la scadenza della clausola rescissoria avevano pensato di interrompere il rapporto. Da quei giorni lo strappo non si è più ricucito del tutto, alle prime difficoltà sono riemersi anche i recenti problemi e ora l'avventura di Sousa a Salerno potrebbe essere arrivata alla fine.- Quello di Pippo Inzaghi è il profilo preferito in una rosa di diversi nomi. Sarebbe la quarta avventura in Serie A dopo quelle con Milan - prima volta assoluta da allenatore - Bologna e Benevento.settimo posto e playoff conquistati nonostante i cinque punti di penalizzazione; un gol di Canotto al 94' nello scontro diretto contro l'Ascoli ha fatto esplodere il Granillo. Ma la Serie A è stata appena accarezzata, svanita subito al primo turno a eliminazione diretta dopo uno 0-1 col Sudtirol. Poi, a svanire, è stato il sogno di un'intera città. La Reggina fallisce, i giocatori rimangono svincolati e anche Pippo Inzaghi resta senza squadra. Ora potrebbe ripartire dalla Salernitana, in Serie A. L'incontro di oggi è andato bene, il presidente Iervolino sta sciogliendo gli ultimi dubbi.