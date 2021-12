All'Arechi di Salerno va in scena la seconda partita di questa 18^ giornata di Serie A. I granata di Colantuono affrontano l'Inter agli ordini del sig. Maurizio Mariani, coadiuvato dai guardalinee Colarossi e Cecconi, dal quarto uomo Camplone, dal Var Giacomelli e dall'Avar Paganessi.

Qui di seguito gli episodi da moviola in tempo reale di Salernitana-Inter:

33' - La Goal Line Technology, inappellabile, assegna all'Inter il raddoppio di Dumfries: dopo aver sbattuto sulla traversa interna, la palla ha rimbalzato oltre la linea di porta



18' - Barella ammonito da diffidato: il centrocampista dell'Inter entra in scivolata in netto ritardo su Gagliolo. Cartellino giallo ineccepibile, salterà il Torino.



5' - Dzeko in area viene fermato in extremis da Gagliolo e finisce giù: il difensore della Salernitana si aiuta molto col fisico e il contatto c'è, ma Mariani lascia correre, valutandolo regolare, e il Var dunque non interviene