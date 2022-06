L'Atalanta e la Salernitana hanno trovato l'intesa economica per il passaggio in Campania di Matteo Lovato. Il club granata con il ds Morgan De Sanctis ha trovato l'intesa per una valutazione a titolo definitivo da 11 milioni di euro che verrebbero di fatto "scontati" dai 26 milioni della valutazione di Ederson che andrebbe a Bergamo. Tocca ora al difensore italiano fare la sua scelta.