L’allenatore dellaFilippoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari."E' stata una partita non per cuori deboli. Mi porta a casa la reazione e il carattere. Abbiamo fatto un buon primo tempo, dovevamo sfruttare meglio le ripartenze. Nel secondo tempo il Cagliari è cresciuto e, quando vai in svantaggio due volte, se non sei unito non pareggi. Con questo carattere dovremo migliorare nel gioco, ma mentalmente non è facile. Vorremmo rendere orgogliosi al più presto il nostro presidente e la nostra gente. Prendere gol subito dopo il pareggio avrebbe ammazzato chiunque"."Un giocatore che si allena forte, che è facile di stare a Salerno e che oggi ha fatto quello che ha sempre fatto. A questi ragazzi va data fiducia, ci portiamo casa il pari e la reazione che mi fa ben sperare"."Mi auguro che sia subito scattano il feeling. la squadra si impegna in allenamento, speravo di vincere e sapevo che avremmo incontrato delle difficoltà. Sappiamo di avere responsabilità verso società e tifosi eccezionali e sono sicuro che, trovando la tecnica oltre al carattere di oggi, ci potremo salvare"."Dobbiamo fare in fretta. Questa squadra ha le caratteristiche per fare almeno 40 punti, di oggi mi tengo le cose positive e so che dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio. Una squadra che sta passando quello che stiamo passando noi si sarebbe afflosciata dopo il gol"."Gli ho fatto una battuta, chiedendo come ha fatto ad arrivare a quell'età facendo questo mestiere. Lui è un esempio per tutti noi".