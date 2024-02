Salernitana, Inzaghi convoca Dia e i 5 nuovi acquisti per Torino

Buone notizie per la Salernitana, che recupera Boulaye Dia per la trasferta di domenica in campionato sul campo del Torino. L'allenatore Filippo Inzaghi ha inserito nella lista dei convocati l'attaccante franco-senegalese (classe 1996 ex Villarreal), reduce da un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le ultime cinque partite di Serie A. La sua ultima presenza in campo risale al pareggio per 2-2 in casa contro il Milan dello scorso 22 dicembre. In questa stagione ha segnato 4 gol in 13 presenze.



Ecco l'elenco completo dei convocati (presenti anche i nuovi acquisti Boateng, Pasalidis, Pellegrino in difesa; Gomis a centrocampo e Weissman in attacco).

Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa, Salvati.

Difensori: Bradaric, Boateng, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli.

Centrocampisti: Basic, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Pierozzi, Vignato.

Attaccanti: Candreva, Dia, Ikwuemesi, Tchaouna, Weissman.