Salernitana, Inzaghi: 'Dia rientro importante. Manolas? Sarà pronto dalla prossima'

La Salernitana di Pippo Inzaghi si gioca una fetta importante della rincorsa salvezza nella sfida di questa sera contro l'Empoli. Pochi minuti prima dell'inizio della sfida è stato proprio il tecnico dei campani a parlare ai microfoni di Dazn, dicendo la sua sui nuovi acquisti e sul rientro di Boulaye Dia. Queste le sue dichairazioni:



DIA - “Lui è il nostro cannoniere dello scorso anno, non lo abbiamo mai avuto e ci è mancato. Per noi un giocatore insostituibile ma sarà la squadra che vorrà vincere la partita. Abbiamo cambi importanti in avanti e ho l'imbarazzo della scelta.



MANOLAS - "Siamo molto contenti che sia arrivato. Fa parte di quei calciatori che solo a vederli ti mettono spirito, voglia e carica in più. Ha sposato il nostro progetto e dalla prossima sarà pronto. Speriamo di regalargli una bella partita”