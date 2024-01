Salernitana, Inzaghi: 'Dominiamo contro le big, su Boateng e sul mercato...'

Altro ko per la Salernitana, con la Roma che passa all'Arechi. Nel post gara parla il tecnico Filippo Inzaghi.



L'ANALISI - Stiamo perdendo le partite in fotocopia. Fare 12 tiri contro una Roma al completo con una Salernitana ridotta all'osso è tanta roba. La gente ci ha applaudito e ha capito. Stiamo facendo già più di quello che possiamo. Non dimentico che l'arbitro ci ha fermato in situazione di tre contro uno, tutti gli episodi ci girano a favore. A breve si chiuderà il mercato e rientreranno giocatori importanti. Sono sicuro che con questo spirito e questa voglia possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Stiamo mettendo in grossa difficoltà squadre che lottano per traguardi importanti. Gli applausi della gente fanno capire che stanno riconoscendo il nostro sforzo. Vedete contro chi abbiamo giocato, valutate le prestazioni e rendiamoci conto che raccogliamo molto, ma molto meno di quello che avremmo meritato".



IL MESSAGGIO - "Farò rivedere alla squadra i 12 tiri a due contro la Roma e gli applausi della nostra gente. Lo ripeto: in una situazione del genere siamo riusciti a mettere sotto tante grandi squadre. E' chiaro che se perdi 3-4 gare di fila col tuo portiere del tutto inoperoso vuol dire che ci sono dei demeriti. Non tutto si può allenare, quando ti manca un calciatore che ha segnato 16 gol c'è poco da fare ed è difficile trovare un altro elemento che possa sopperire all'assenza di Dia. La Salernitana sta giocando bene, propone calcio, si rende pericolosa, non raccoglie quello che merita".



MERCATO - "In questo 2-3 giorni parleremo di più di mercato. Fino ad oggi, nonostante le assenze, mi sono concentrato su quello che ho a disposizione e so bene che stiamo proponendo un bel tipo di calcio. Sette gare le possiamo vincere, gli scontri diretti in casa fanno la differenza e a Torino recupereremo qualcuno. Non so nulla di Boateng, se arriva so che può dare una mano anche perchè due forse andranno via e Fazio non so quando tornerà. Il presidente ha fatto tanti sacrifici per la Salernitana, sono certo che continuerà a farli e che tutti vogliamo salvare la squadra".