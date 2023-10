Al nuovo allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi spetterà la decisione se inserire o meno in lista Simy, raccolta la Gazzetta dello Sport, da due settimane tornato ad allenarsi con i compagni. Il nigeriano chiede un’opportunità per mettersi alle spalle due campionati da dimenticare e chissà che la presenza in panchina di uno dei più bravi attaccanti della storia del nostro calcio non possa rivitalizzarlo.