Salernitana, Inzaghi: 'Fallo su Tchaouna? Dalla tribuna mi sembrava rigore. Credo nella salvezza'

La Salernitana cade in casa contro il Genoa. Intervistato ai microfoni di Dazn, il tecnico dei campani Filippo Inzaghi ha dato la sua lettura del match:



LA PARTITA - "Dispiace perché senza un tiro subito abbiamo perso. Questo non deve accadere. Abbiamo preso il gol e poi questo rigore. La squadra non ha mai sofferto e ha cercato di costruire. Lo spirito c'è stato ma qualche errore individuale ci penalizza più del dovuto. Abbiamo preso anche una traversa e avremmo meritato almeno il pareggio. Mancano 17 partite e dobbiamo vincerne almeno 7. Io ci credo, la gente è stata straordinaria e meritava un altro risultato. Siamo andati in vantaggio e avevamo la partita in mano. Il rigore è stato fortuito ma poi abbiamo fatto fatica a reagire anche se c'è stata l'occasione di Candreva. Rimbocchiamoci le maniche, pensiamo alla prossima".



RIGORE - "Dalla tribuna mi sembrava rigore. Orsato era vicino e accettiamo che abbia dato fallo al limite. DIfficile da decifrare, nel dubbio siamo poco fortunati. Dispiace, Ochoa non ha toccato palla, colpa nostra. Ora un'altra partita in casa e dobbiamo vincerla".



INVERTIRE IL TREND - "Dobbiamo farlo senza piangerci addosso. Queste partite se non riesci a vincerle non le devi perdere. Una gara del genere, col possesso palla e senza concedere tiri, non la devi perdere. Guardiamo però avanti, sono fiducioso, sono arrivati giocatori che devono mettere benzina. Pierozzi ha fatto una buona gara. Dobbiamo invertire il trend perchè la squadra c'è".



MERCATO - "Abbiamo una società e un direttore bravi. Io penso ad allenare quelli che ci danno. Questa squadra può dare di più, abbiamo avuto tanti infortuni, alcuni sono in Coppa d'Africa. Ci sono tanti punti a disposizione, dobbiamo iniziare a vincere dalla prossima. I movimenti ci sono, li leggiamo tutti ma mi preoccupo poco perché so cosa pensa la società. Ci sentiamo ogni giorno. Io cerco di fare il massimo con quelli che ho".