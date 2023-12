Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, ha parlato nel prepartita della sfida contro il Verona, dando la sua lettura sull'importanza del match. Queste le sue dichiarazioni a Dazn:



"E' una partita fondamentale, finalmente uno scontro diretto perché abbiamo affrontato partite complicate sulla carta. Oggi è una sfida difficile ma alla nostra portata, le gare con Atalanta e Milan ci devono dare la convinzione di fare una grande partita e non fare un passo indietro come successo contro la Lazio. Mi aspetto una grande partita. Non sarà facile ma crediamo nella vittoria".