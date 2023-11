Pippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio:



"Dia non ce la farà. Per fortuna ho tante scelte davanti, mancheranno Ochoa, Tchaouna e Dia che erano stati molto importanti per noi ma avremo il pubblico dalla nostra che deve aiutarci a fare la differenza, nonostante le assenze si sono allenati tutti bene".



CABRAL - "Era stato escluso perchè era infortunato, si sapeva che sarebbe rientrato perchè per noi è fondamentale, non può iniziare dal 1′ e ce lo teniamo buono per impiegarlo a gara in corso".



RITIRO - "L’hanno voluto i giocatori, si sono sentiti responsabili, vogliono regalare la salvezza e si sono confrontati con la società. Ora abbiamo una partita importante. Quando giochi contro una squadra che fa la Champions devi fare la partita perfetta e sperare che loro non siano nella giornata migliore".