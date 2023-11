Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Sassuolo:



"E' tanto tempo che la Salernitana non vince, dobbiamo cambiare marcia. Dobbiamo andare a giocare con una squadra forte, ma le parole le porta via il vento e dobbiamo dimostrare di essere una squadra vera: sarebbe importante per noi".