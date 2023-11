Mentre Salernitana e Lazio stanno per scendere in campo, Pippo Inzaghi ha parlato in vista del match. Queste le sue dichiarazioni a Dazn: "Dobbiamo dimostrare, le parole contano poco c'è bisogno dei fatti. Con la Lazio ci vuole la partita perfetta. Nonostante le assenze, abbiamo giocatori pronti. Mi aspetto una grande partita, davanti al nostro pubblico. Non sarà facile ma c'è bisogno di una grande vittoria".