Prima sconfitta sulla panchina della Salernitana per Pippo Inzaghi, uscito con un ko per 0-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della nona giornata di campionato: "Nel secondo tempo siamo stati la squadra che vorrei vedere per 90 minuti - ha detto nel post partita - ma serve di più. Bisogna mandare via il timore che abbiamo; le occasioni mancate da Mazzocchi e Dia sono clamorose. Probabilmente avremmo meritato il pareggio, nonostante una partenza negativa abbiamo tenuto in mano la partita. Ho scelto il centrocampo a tre con Candreva più alto per pressare in avanti, quando lo abbiamo fatto il loro portiere è stato costretto a rinviare lungo. Ora dobbiamo pensare alla Coppa Italia e poi ci sarà il Napoli. Se ognuno darà il massimo sono convinto che usciremo da questo periodo negativo".