Il Besiktas è alla ricerca di un allenatore che possa sostituire l’esonerato Calimbay per il presente e soprattutto per il futuro. Ed in tal senso, i media turchi spiegano come la dirigenza del club di Istanbul stia guardando anche in Italia per la panchina del prossimo anno. Il candidato forte in questo momento sembra essere Ole Gunnar Solskjaer, ma secondo Sporx nei taccuini dei dirigenti è presente anche il nome del tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi.