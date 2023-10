Vittoria in scioltezza per la Salernitana di Pippo Inzaghi, che passa al terzo turno di Coppa Italia grazie al 4-0 sulla Sampdoria dell’amico Pirlo. Nel post partita l’allenatore granata ha commentato così la gara: “Ho avuto ottime risposte dagli attaccanti, se in settimana dovessimo avere lo stesso atteggiamento non escludo di poter mettere il tridente contro il Napoli. Dia? Ha avuto un affaticamento, se l’avessi portato in panchina mi sarebbe venuta voglia di schierarlo”.