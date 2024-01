Salernitana, Inzaghi: 'Ochoa o Costil? Ho scelto il titolare tra i pali'

Alla vigilia della gara di campionato contro il Napoli, l'allenatore della Salernitana Pippo Inzaghi ha dato qualche indizio sulla formazione che scenderà in campo domani: "Sto pensando a Martegani mezz'ala - ha detto in conferenza stampa - Simy si è guadagnato il posto da titolare, le critiche a Ikwuemesi sono eccessive: deciderò domani chi giocherà tra i due. Sappiamo del deficit a centrocampo, nel ruolo di mezz'ala ho provato anche Sambia e ci può giocare Candreva; inoltre, dal mercato è arrivato Pierozzi che può essere adattato in quel ruolo".



PORTIERE - "Il titolare è Ochoa che rientra tra i pali. Avrei potuto farlo giocare già con la Juventus, ma ho preferito dare continuità a Costil che si è dimostrato all'altezza".



MERCATO - "Ho parlato col presidente Iervolino e col direttore Milan, sanno quello che devono fare e non hanno bisogno dei miei consigli. Io penso solo ad allenare".



PIEROZZI - "Anche se non gioca da mesi è in ottima forma. L'anno scorso ha fatto un grande campionato in Serie B, ma ora non diamogli troppe responsabilità".