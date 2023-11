Pippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Lazio:



"Sono felicissimo per i ragazzi. Oggi una grande partita, da gruppo. Abbiamo trascinato la gente, sono contento per il presidente e per il direttore sportivo. Era una gioia che meritavamo, sentivo che questo successo stesse per arrivare. Col Sassuolo ci siamo andati vicino, oggi ci siamo ritagliato una giornata di cui avevamo bisogno. Non abbiamo fatto nulla, sia chiaro, ma resto convinto che i risultati arrivano quando ti alleni bene. E noi lavoriamo bene".



RIGORE LAZIO - "Quel rigore poteva ammazzare chiunque tranne noi. Non avevamo subito un tiro in porta, avevamo colpito una traversa ma chi si allena in questo modo poteva assolutamente ribaltarla. Già a fine primo tempo ho fatto i complimenti ai ragazzi. Devo fare i complimenti a chi è subentrato, a chi è rimasto fuori ma era sulla linea insieme a me a dare una spinta. Episodi? Non siamo fortunatissimi, ma vincerla così va oltre il rigore che hanno dato alla Lazio".



CANDREVA E KASTANOS - "Ho un ottimo rapporto con tutti. Quando devo tener fuori qualcuno ci sto male, fino a stamattina avevo 3-4 dubbi. Candreva e Kastanos benissimo, ma vorrei menzionare anche Bronn. Non aveva mai giocato, avete visto con che carica è entrato? Io dicevo da settimane che l'aria era cambiata, ma se non vinci sembrano frasi di circostanza. Finalmente ci siamo riusciti. Il Candreva visto oggi è da Nazionale".