Salernitana, Inzaghi: 'Recuperati Fazio e Candreva. Speriamo la Juve non sia nella sua giornata migliore'

Filippo Inzaghi ha presentato soltanto attraverso il sito ufficiale della Salernitana la seconda sfida in pochi giorni che vedrà i granata affrontare la Juventus. Questa volta è Serie A e si giocherà all'Arechie e non allo Stadium di Torino dove in Coppa Italia è arrivata la sconfitta per 6-1.



MOMENTO POSITIVO IN CAMPIONATO - "Veniamo da quattro punti nelle ultime due partite in campionato e tutto questo ci deve dare coraggio ed entusiasmo per affrontare la gara di domani".



LA FORZA DELA JUVE - "La forza della Juventus la conosciamo tutti, domani servirà la classica partita perfetta e sperare che loro non siano in una delle giornate migliori. Giochiamo nel nostro stadio e con il nostro pubblico, già contro la Lazio e il Milan abbiamo dimostrato di poter dare filo da torcere ad avversari importanti. Sono sicuro che la nostra gente ci darà una grossa mano per provare l’impresa”



SCELTE TATTICHE - “Domani mattina farò le ultime valutazioni per decidere gli uomini migliori da mandare in campo e di conseguenza il sistema di gioco con cui affrontare la gara. Questa è una di quelle partite che si prepara da sola, spinti dal nostro pubblico possiamo sovvertire i pronostici".



FAZIO E CANDREVA - "Recuperiamo due giocatori fondamentali per noi come Fazio e Candreva e qualcuno che fino a questo momento ha avuto meno spazio in campionato avrà l’occasione per dimostrare il proprio valore. Chi giocherà lo farà nel ruolo a lui più congeniale, mi aspetto risposte importanti".



CI ESALTIAMO NELLE DIFFICOLTA' - "Questa è una squadra che nelle difficoltà deve esaltarsi, la Salernitana deve essere una squadra da battaglia”.