Pippo Inzaghi è pronto a concedere un'altra occasione ad Antonio Candreva. L'esperto centrocampista, grande ex della sfida con la Lazio, giocherà da titolare nell'anticipo di domani come trequartista con Kastanos alle spalle di Ikuemesi.



Il portiere Ochoa è indisponibile per un infortunio a una spalla, il francese Tchaouna si è fatto male in allenamento mentre Dia è tornato dal Senegal con una distorsione a una caviglia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si valuta un ritorno anche di Cabral, che ha accelerato il recupero ma ha una autonomia limitata.