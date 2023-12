Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Bologna, Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, ha parlato così: “Ho ringraziato il presidente perché quando viene ci dà una marcia in più, ha fatto un bellissimo discorso e spero che i ragazzi l’abbiano capito. Più viene qui e più è una forza per noi, un presidente così entusiasta deve spronare i ragazzi per fare un’altra grande partita come quella con la Lazio. Lui e la società meritano partite come quella, sono certo che il gruppo risponderà presente. Non mi preoccupa l’alternanza di prestazioni, nelle ultime partite abbiamo fatto 4 punti e se tenessimo questa media ci salveremmo. Ha preso una botta ma oggi si è allenato. In avanti, quindi, ho l’imbarazzo della scelta, non so chi giocherà ma ho cambi eccezionali, sta a me mettere in campo quelli che penso possano iniziare. Giocheremo con due trequartisti e una punta che per me o è Ikewuemesi o Simy, deve avere peso. Vediamo come si sveglia Charles, ma con Simy sono in una botte di ferro. Intervista del ds su Dia? I titoli dei giornali a volte vengono enfatizzati, non c’ero io prima.