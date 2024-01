Salernitana, Inzaghi: 'Sfidiamo una delle squadre più forti d'Europa. Mercato? Sabatini sa le esigenze'

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, parla così a Mediaset prima della partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Dobbiamo goderci questa partita, abbiamo poco da perdere, sfidiamo una delle squadre migliori in Europa. Siamo qua e vogliamo dire la nostra, gioca chi purtroppo ha avuto meno spazio da me e sono convinto dimostreranno il loro valore. Per sognare ci servirà la classica partita perfetta, non è semplice ma siamo in un buon momento e spero arrivino dei segnali di crescita".



Tra i due confronti ravvicinati preferite il campionato?

"Pensiamo a questa adesso, purtroppo abbiamo perso qualche giocatore, anche Martegani che doveva giocare e far riposare Maggiore. Dovremo dosare le forze, ho portato qualche ragazzo della Primavera in panchina e se potrò darò loro spazio e li premierò".



Cosa si aspetta dal mercato di gennaio?

"Io penso ai giocatori che ho, il direttore (Sabatini, ndr) è bravissimo e con lui parliamo spesso. Sa le esigenze, è bravissimo nel suo lavoro, io penso ad allenare e far rendere al meglio quei giocatori che ho".