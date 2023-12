Ladi Pippotorna a vincere sul campo del Verona. Nel post partita a parlare ai microfoni di Dazn è proprio l'allenatore dei campani. Queste le sue dichiarazioni:"Sono orgoglioso dei ragazzi, prestazione straordinaria. Grande personalità, dovevamo fare qualche gol in più ma abbiamo subito pochissimo. Ho sempre cercato di difenderli, dal primo giorno mi hanno seguito in modo incredibile, mi vogliono bene. Abbiamo passato dei momenti complicati, c'erano tante problematiche. Quando abbiamo trovato la condizione giusta siamo tornati a essere la Salernitana che piace ai tifosi e al presidente. La società mi ha aiutato tanto, mi è sempre stata vicino da quando sono arrivato, credevano molto in me. Sono contento per questa grande gioia, per loro, i ragazzi e i tifosi. Oggi poi non è un giorno come gli altri, è il compleanno della mia compagna, una mamma fantastica. Sapevo che non mi poteva tradire nella sua giornata. Non vedo l'ora di correre dalla mia famiglia"."Stravedo per lui dal primo giorno, deve crescere e trovare continuità. Può diventare un crack, a patto che lavori come sta facendo, in certe cose deve migliorare. A volte sono anche duro con lui poi ogni volta che gioca mi viene ad abbracciare perché sa che voglio aiutarlo a diventare un grande giocatore. La squadra mi ha accolto bene ma abbiamo dovuto lavorare molto per le tante problematiche, elencate anche dal presidente. Sapevo che con il lavoro e lo spirito giusto potevamo venire a vincere qui, lo abbiamo meritato ed è una bella iniezione di fiducia. La strada è ancora lunga però perché siamo ancora ultimi. Stasera però Salerno sarà orgogliosa di noi e sono felice perché è una città fantastica con un pubblico fantastico"."Preferisce giocare a destra come Candreva, la prima punta secondo me fa fatica a farla. Abbiamo due giocatori che giocano bene a destra. A me piacciono i giocatori a piede invertito ma Candreva a destra forma una grande catena con Mazzocchi e Kastanos, che sta diventando una mezzala fantastica, che abbina qualità e quantità. A inizio tempo ho provato a invertirli per un quarto d'ora e ha trovato il gol"."Oggi grande soddisfazione per Fazio, Simy e Maggiore. Quando sono arrivato i primi due erano un po' ai margini ma sapevo che potevano darmi qualcosa. Simy ha fatto una partita straordinaria, è tornato quello di Crotone e sapevo che poteva darmi questo. Maggiore è tornato quello di Spezia, lo pungolavo sempre. Glielo chiedevo dove era finito. Oggi ha fatto una grande partita, anche su Djuric. Tutti hanno fatto una grande gara, ci dispiace perdere Coulibaly. Ora parleremo con la società, questa squadra con 2-3 ritocchi può raggiungere l'obiettivo".