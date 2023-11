Filippo, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa verso la gara contro il Sassuolo:"Inizio difficile? Sì, me lo aspettavo. Altrimenti non sarei qui oggi. Sono arrivato da poco ma penso di aver capito tante dinamiche in più. Avevamo bisogno di lavorare tanto per recuperare forza fisica e convinzioni. Dal punto di vista mentale ci sono stati passi in avanti, avevo trovato una situazione difficile".- "Anzitutto mi dispiace per l'infortunio di Cabral. Sono felice per Simy, è stato da esempio per il gruppo e si è conquistato questa chance allenamento dopo allenamento. In quel ruolo abbiamo bisogno. Non aspettiamoci miracoli ma può tornare il giocatore che ha incantato tutti fino a poco tempo fa. L'uomo merita questa seconda occasione, prima ancora che il giocatore".- "Delle voci non mi interessa nulla. Io non ho la bacchetta magica, per aggiustare le cose non serve la sfera di cristallo ma il tempo. Io voglio che questo diventi un gruppo di giocatori veri, che dà l'anima per i tifosi. Siamo sulla strada giusta. Avevo chiesto una mano anche a voi della stampa, non sta accadendo come necessario ma va bene lo stesso"."Bradaric e Mazzocchi hanno fatto una grande partita col Napoli, hanno contenuto bene avversari di altissimo livello. Il Sassuolo? Mi interessa poco in questo momento, so che hanno battuto Inter e Juventus e questo è sufficiente per capire quanto siano forti. Ma io guardo in casa mia, è necessario che la Salernitana faccia una partita di altissimo livello e che torni a casa con tre punti".