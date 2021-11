E' l'arbitro Fourneau della sezione di Roma 1 a dirigere la sfida tra Salernitana e Juventus, valida per la 15esima giornata di Serie A. I suoi assistenti sono Baccini e Saccenti, mentre al Var è stato designato Di Paolo. Come sempre, calciomercato.com analizzerà gli episodi più importanti della partita nella nostra moviola.



28' KEAN IN FUORIGIOCO, ANNULLATO IL 2-0 JUVE: punizione di Cuadrado che Belec manda sul palo, Chiellini si avventa sulla respinta e spedisce in rete ma, dopo l'on field review suggerita dal Var, Fournau annulla tutto. E' la posizione di Kean, che parte leggermente avanti al suo marcatore sulla conclusione di Cuadrado e che poi interviene attivamente nell'azione andando a contrastare Gagliolo, a suggerire l'annullamento della rete.



21' GOL DI DYBALA, TUTTO BUONO: Locatelli avvia l'azione del vantaggio bianconero, poi conclusa sull'asse Kulusevski-Dybala. Dopo il check del Var, la rete viene convalidata perché il centrocampista non controlla la palla con la mano a inizio azione.