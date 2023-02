La 21a giornata di Serie A si chiude con la gara dell'Arechi tra Salernitana e Juventus. Nicola deve sciogliere il dubbio a centrocampo tra Nicolussi Caviglia e Bohinen, dietro Sambia favorito su Daniliuc. Senza Milik infortunati, nell'attacco di Allegri è testa a testa tra Kean e Vlahovic per affiancare Di Maria. In difesa chance per Gatti favorito su Alex Sandro, Fagioli più di Locatelli in mezzo.



Le probabili formazioni:

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. All.: Nicola.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All.: Allegri.