Grigoris Kastanos, centrocampista della Salernitana a segno nel 3-0 sul Monza, ha così parlato a Sky Sport dopo la partita: "Stiamo lavorando con un grande allenatore e lo sanno tutti. Ci ha portato nuova energia, entusiasmo, voglia di fare. Vogliamo metterci in mostra col pallone tra i piedi, stiamo lavorando bene in allenamento perché abbiamo un obiettivo da raggiungere".



Quanto è importante Candreva?

"Lo conosciamo tutti, è stato un grande campione e lo sa l'Italia e il mondo. Ci dà sempre una grossa mano, è forte e giocando vicino a lui hai sempre soluzioni, sia offensive che difensive. Ci aiuta a crescere, aiuta i giovani per fare il salto di qualità".



Perché avete faticato così tanto negli ultimi tempi?

"Il calcio purtroppo è questo, se le cose non girano bene fai fatica. La vittoria di oggi è fondamentale e speriamo di poter ripartire".



Sentite di non aver fatto giocare il Monza come voleva?

"Oggi abbiamo sfidato un Monza che gioca un grande calcio, seguendo le istruzioni del mister, con una settimana di lavoro forte. Oggi ci è andato tutto bene ma dobbiamo proseguire, non abbiamo ancora fatto niente".