Salernitana: Kastanos si ferma in Nazionale. Le sensazioni verso il Bologna

Grigoris Kastanos, centrocampista cipriota della Salernitana, è da considerarsi in dubbio per la prossima partita contro il Bologna. Lo si apprende dai canali ufficiali della Nazionale di Cipro.



Kastanos ha accusato un infortunio che non gli consentirà di scendere in campo per pe amichevoli contro la Lettonia, in programma domani pomeriggio e contro la Serbia lunedì prossimo. Al suo posto è stato chiamato Andreas Chrysostomou. Il calciatore granata quindi nelle prossime ore dovrebbe fare rientro a Salerno per essere valutato dallo staff medico della società del presidente Iervolino, che ha recentemente riaccolto Stefano Colantuono come allenatore.