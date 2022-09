Norbert Gyomber va verso il rinnovo con la Salernitana. Lo conferma il suo agente, Diego Tavano, al Mattino di Salerno: "Le prime chiacchierate ci sono state, ora siamo in attesa. Direi una stupidaggine se affermassi di non aspettarmi il rinnovo. C’era stata una promessa di massima ai tempi di Sabatini, poi però con il cambio dirigenziale immagino che De Sanctis abbia dato priorità al mercato, anche giustamente. Lo ha fatto molto bene, Norbert mi ha chiesto serenità, non vuole forzare per rispetto della società e dei tifosi. Lui pensa ad allenarsi al 300% come ha sempre fatto e a rendersi disponibile. Dopo gli ultimi due anni, soprattutto con l’incredibile salvezza, ha dimostrato di poter meritare il rinnovo. C’è tempo per sederci al tavolo e fare le valutazioni in base alla proposta che arriverà".