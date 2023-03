Arrivano le prime indirette conferme riguardo al possibile passaggio in estate di Olimpu Morutan, trequartista rumeno di proprietà del Galatasaray ma attualmente in forma al Pisa.



A fornirle è lo stesso agente del giocatore che, in un'intervista comparsa oggi su La Nazione, ammette che il futuro del suo assistito sarà ancora nel nostro Paese, guardandosi però bene dal lasciarsi sfuggire il nome della possibile destinazione: "Confermo che ci sono interessi per il ragazzo che, molto probabilmente, rimarrà in Italia ma di sicuro non in Turchia. Di questo però ci concentreremo più avanti. Il quadro sarà più chiaro quando si capirà se il Pisa lo riscatterà oppure no”.



Da tempo Morutan è finito nel mirino della Salernitana che vorrebbe provare portarlo in Campania al termine della stagione.