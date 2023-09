Falsa partenza per la Salernitana in questo campionato di Serie A, penultima in classifica con 2 punti in quattro giornate. Ieri il presidente Iervolino ha convocato a Roma l'amministratore delegato Milan e il direttore sportivo De Sanctis.



L'allenatore Paulo Sousa gode ancora della fiducia del club e non è in discussione, ma gli si chiede un cambio di rotta nelle prossime due partite contro Frosinone ed Empoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese non ha mai totalmente condiviso la campagna acquisti estiva. La società gli chiede di dare più fiducia ai nuovi: in particolare a Martegani, Ikuemesi e Tchaouna.