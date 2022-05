Si avvicina il rinnovo con la Salernitana per Milan Djuric. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'offerta presentata al giocatore dal club granata consiste in un biennale con opzione per il terzo anno: il suo agente resta in attesa di una chiamata per definire la trattativa nel dettaglio ma le premesse sono buone, tanto che nei prossimi giorni giorni si svolgerà l'incontro decisivo per arrivare alla firma.